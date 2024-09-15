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Son dakika | Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: 2 akraba daha gözaltına alındı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Eylül 2024 13:29 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 13:35
Son dakika | Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: 2 akraba daha gözaltına alındı

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında küçük kızın 2 akrabası daha gözaltına alındı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran cinayetinde sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle küçük kızın akrabaları İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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