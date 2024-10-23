Son dakika | Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu

23 Ekim 2024 15:06 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:18

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianamenin kabul edildiği bildirildi. İlk duruşma tarihi belli oldu, savcı 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Narin'in annesi, amcası ve ağabeyinin yanı sıra komşusu da yargılanacak.