Son dakika | Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu
Son dakika haberi: Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianamenin kabul edildiği bildirildi. İlk duruşma tarihi belli oldu, savcı 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Narin'in annesi, amcası ve ağabeyinin yanı sıra komşusu da yargılanacak.
Son dakika haberine göre Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cinayetle ilgili ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek. Savcı 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.
KOMŞU DA YARGILANACAK
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay günü şüphelilerin nerede olduğuna ilişkin tespitlere yer verilmişti.
Narin'in annesi, amcası ve ağabeyinin yanı sıra komşusu da yargılanacak.
İSTENİLEN CEZA
İddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.