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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın, ''suçluyu kayırma'' suçundan yargılandığı davada tüm sanıklara ceza verildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 20:25

Son dakika haberine göre, Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığın, ''suçluyu kayırma'' suçundan yargılandığı davada tüm sanıklara ceza verildi.

Diyarbakır'da acımasızca öldürülerek dere öldürülen ve dere kenarına bırakılan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre; 6'sı tutuklu, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığın, ''suçluyu kayırma'' suçundan yargılandığı davada, tüm sanıklar ceza aldı.

Son dakika | Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

NARİN CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada dördüncü kez hâkim karşısına çıkmıştı.

Son dakika | Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmişti.

Savcı, 29 Nisan'da celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu.

Mütalaada, Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturma ile bu süreçte yaşanan gelişmelere yer verilmişti.

Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

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#ceza
#cinayet
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#Suçluyu Kayırma
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