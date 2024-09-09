Son dakika | Narin'in amcasının ifadesi ortaya çıktı: "Narin'i sen mi öldürdün, babası mısın?" diye soruldu

09 Eylül 2024 23:05 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 23:44

Son dakika: Narin Güran'ın ölümünde tutuklanan amcası Salim Güran'ın ifadeleri ortaya çıktı. Tanık ifadelerinde Narin'in cansız bedenini dereye attırdığı ortaya çıkan amcaya iki kritik soru soruldu. Narin Güran'ın babası olup olmadığı ve cinayetin neden işlendiği sorusuna Salim Güran'ın verdiği cevaplar yayımlandı. İşte detaylar...

Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından 19 gün sonra acı haber geldi. Amca Salim Güran'ın çuval içerisinde cesedini teslim ettiğini bugün tanık N.B itiraf etti. Narin cinayetinde şüpheli olması sebebiyle 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın ifadeleri ortaya çıktı. Salim Güran'ın Narin'in babası olabileceği ve yasak aşk iddiaları çerçevesinde kız çocuğunun öldürülmüş olabileceği konuşuluyordu.

NARİN, AMCA SALİM'İN KIZI MI?

Salim Güran'ın savcılık tarafından alınan ifadesine ulaşıldı. Ekol TV'nin haberine göre amca Güran'a "Narin'in babası olma olasılığınız var mı?" ve "Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?" soruları soruldu.

-Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

S.G: Yoktur. Yok öyle bir şey

-Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

S.G: Ne bileyim ben kim zarar vermiş

-Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz

S.G: Yok öyle bir şey ben öldürmedim.

Ayrıaca Salim Güran'ın "Ataerkil misiniz?" sorusuna "Kardeşlerimin arasında benim sözüm geçer." şeklinde yanıt vermesi de dikkat çekti.

AMCA SALİM GÜRAN PARA KARŞILIĞI NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİ TAŞITMIŞ

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden N.B. ifadesinde, tutuklanan amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürdü.

N.B ifadesinde amcanın Narin'i neden öldürdüğüyle ilgili soruya "Bana neden öldürdüğünden veya kendisinin öldürdüğünden bahsetmedi ancak kendisi öldürmedi ise bana neden getirip cesedi kaldır desin" şeklinde yanıt verdi.