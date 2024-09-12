Son dakika | Narin'in otopsi raporundan ilk bilgi geldi! Cinsel istismar şüphesi cevap buldu!

12 Eylül 2024 18:22 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 19:21

Son dakika: Narin'in naaşına yapılan otopside çocuğun cinsel istismara uğrayıp uğramadığı sorusu yanıt buldu. Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde çıkarılan Narin'in bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumundan mühürlü zarf ile Diyarbakır'a gönderilen raporda Narin Güran'ın vücudunda cinsel istismar bulgusu olmadığı açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika | Narin Güran'ın ailesinden basın açıklaması! "Dış güçler ve onların yerli uzantıları" ifadeleri dikkat çekti

Son dakika | Narin Güran'ın ailesinden basın açıklaması! "Dış güçler ve onların yerli uzantıları" ifadeleri dikkat çekti

Son dakika haberine göre 8 yaşındaki Narin Güran​'ın Adli Tıp raporunda cinsel istismar​ olmadığı belirtildi. Diyarbakır​ Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran​'ın soruşturmasında otopside yapılan ilk bilgi Diyarbakır​'a ulaştı.

NARİN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI MI?

Narin Güran​'a yapılan otopsinin Adli Tıp raporuna göre küçük çocuğun cinsel istismara uğramadığı belirtildi. Yazıda Narin'in bedeninde başka kişilere dair iz olmadığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde otopsinin detayların gelmesi bekleniyor.

NARİN UZUN SÜRE SUDA BEKLEDİĞİ İÇİN İZLER KAYBOLDU MU?

Cinsel istismar​ bulgusunun çıkmamasının sebebi olarak cesedin uzun süre suda beklemesinden dolayı izlerin kaybolmuş olma ihtimali de uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.

NARİN ÇUVAL İÇERİSİNDE BULUNMUŞTU

Narin'in otopsisi Diyarbakır​ Adli Tıp Kurumu'ndaki 11 saatlik işlemle sürmüştü. Derenin içindeki çuvalda Narin, Kuran kursu için yanında taşıdığı 'Elif Ba', çantası ve terliklerinin olduğu eşyalarıyla çıkmıştı. Ceset uzun süre suda kaldığı için deforme halde bulunmuştu.