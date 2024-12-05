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Son dakika | Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Aralık 2024 17:51 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 18:09
Son dakika | Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi!

Son dakika haberi: "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanan Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi. Mahruki'nin 26 Aralık'ta İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Son dakika haberine göre, eski AKUT Başkanı Nahuh Mahruki hakkında tahliye​ kararı verildi. Nasuh Mahruki için sosyal medyada platformu üzerinden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Mahruki, 20 Kasım'da 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

AVUKATLARI TUTUKLANMAYA İTİRAZ ETMİŞTİ!

Mahruki’nin avukatları tutuklamaya itiraz etti. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek Mahruki’nin tahliyesine karar verdi​.

Son dakika | Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi! - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylamayla ilgili açıklamalarını sosyal medyada eleştiren paylaşım yapmıştı. Paylaşım nedeniyle, Mahruki hakkında "yanıltıcı bilgi yayma" ve "yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla bir soruşturma başlatıldı. 20 Kasım’da gözaltına alınan Mahruki, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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