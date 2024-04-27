27 Nisan 2024 18:25 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 21:52
Öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sakarya'da üzücü bir olay meydana geldi. Üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Doğa yürüyüşü için ilçeye giden üniversite öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 S 0579 plakalı midibüs, Eskiyayla mevkisinde freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
12 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı