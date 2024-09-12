Son dakika | Öğretmen atamalarında mülakat süreci! Dava reddedildi: Gözler Bakanlığa çevrildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 13:22 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:28
Son dakika haberi: İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun öğretmen mülakatlarına ilişkin yönetmelik değişikliğinin iptali için açtığı dava reddedildi. Şimdi gözler Bakanlığa çevrildi, kısa bir süre sonra mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, öğretmen mülakatlarına ilişkin yönetmelik değişikliğinin iptali için dava açmıştı. Son gelen bilgilere göre; dava reddedildi. Bakanlığın mülakat sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com