Son dakika! Osman Kavala yeniden yargılanacak mı? Karar verildi...

15 May 2024 11:15 - Güncelleme : 15 May 2024 11:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü bir görüşme gerçekleştirmişti. İki liderin görüşmesinde, Gezi Parkı davasından tutuklu bulunanların son durumu da masaya yatırılmıştı.

Erdoğan ve Özel arasında gerçekleşen görüşmenin hemen akabinde Osman Kavala, yazılı bir açıklama yayımlayarak yeniden yargılanmayı talep etmişti.

OYBİRLİĞİ İLE REDDEDİLDİ

Osman Kavala’nın talebi bugün görüşüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala'nın yaptığı yargılanmanın yenilenmesi talebini oybirliğiyle reddetti.

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