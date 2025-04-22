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 | Murat Makas

Son dakika | Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile yeni hedeflere ulaşmak istediklerini belirten Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

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Son dakika | Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 21:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Son dakika | Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

''FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN DAVASI İÇİN ÇABALIYORUZ''

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şubat ayından Pakistan ziyaretimizde birçok alanda 25 belge imzalamıştık. Aldığımız kararların kısa sürede kurumlarımızla hayata geçirilmesine müsaade ediyoruz. Yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomil bölge tahsis edilmesi hususlarımızı görüştük. Askeri ve savunma sanayii alanlarında daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz. Enerji ve eğitim alanında da birçok konuyu ele aldık.

Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliği bölgedeki barış için önemli katkı sağlıyor. Pakistan ile tam bir uyum içinde hareket ettiğimizden memnuniyet duyuyoruz. Pakistan, Gazze'deki soykırıma en güçlü tepki veren ülkelerdendir. Filistinli kardeşlerimizin davaları için çabalıyoruz. 1967 sınırı temelinde bağımsız ve egemen Filistin Devleti yolunda çabalamaya devam edeceğiz.

Van-Hakkari yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

Şahbaz Şerif ise şunları söyledi:

Erdoğan cesur bir lider. Türkiye'yi birleştirdi, ekonomiyi güçlendirdi.

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