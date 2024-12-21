Son dakika | Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ meydana geldi! Judo Milli Takımı tırmanış yapıyordu

21 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 11:11

Son dakika haberi: Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

Ayder’e çığ düştü: Yerli ve yabancı turistler mahsur kaldı!

Ayder’e çığ düştü: Yerli ve yabancı turistler mahsur kaldı!

Son dakika haberine göre Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

Çığ olayının ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı belirtildi.