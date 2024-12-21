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Son dakika | Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ meydana geldi! Judo Milli Takımı tırmanış yapıyordu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Habertürk
21 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 11:11

Son dakika haberi: Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

Son dakika haberine göre Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

Çığ olayının ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı.

Son dakika | Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ meydana geldi! Judo Milli Takımı tırmanış yapıyordu - 1. Resim

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı belirtildi.

 

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Kaynak: Habertürk

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