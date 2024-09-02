Son dakika | Paramotorla saldırı planlamışlardı! Bakan Yerlikaya etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin kimliğini açıkladı
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Buna göre teröristlerden birinin kırmızı, 3'ünün de gri kategoride yer aldığı belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.
TERÖRİSTLERİN BİRİ KIRMIZI, 3'Ü GRİ KATEGORİDE
Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının; kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç ile gri kategoride yer alan teröristler Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.
22 FARKLI EYLEME KATILDILAR
Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin; 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 farklı eyleme katıldıkları belirlendi.
KANLI SALDIRILARIN LİSTESİ
Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre teröristlerin katıldıkları eylemler şöyle:
- 13 Ocak 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
- 1 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 7 Kasım 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
- 19 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 21 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 7 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 30 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 28 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 6 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında EYP patlaması olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 10 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 10 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 12 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda meydana gelen yol kesme olayı sonrasında çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 10 Ekim 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
- 26 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 30 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 28 Ağustos 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 14 Ekim 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 23 Kasım 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 24 Ocak 2018 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 24 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda yol kesme eylemi sonucunda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
- 1 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 2 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 20 Ekim 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik Komutanı görevlisinin ve 6 sivil vatandaşın yaralanması.