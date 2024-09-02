Son dakika | Paramotorla saldırı planlamışlardı! Bakan Yerlikaya etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin kimliğini açıkladı

02 Eylül 2024 17:06 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

TERÖRİSTLERİN BİRİ KIRMIZI, 3'Ü GRİ KATEGORİDE

Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının; kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç ile gri kategoride yer alan teröristler Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.

22 FARKLI EYLEME KATILDILAR

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin; 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 farklı eyleme katıldıkları belirlendi.

KANLI SALDIRILARIN LİSTESİ

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre teröristlerin katıldıkları eylemler şöyle: