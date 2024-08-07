Son dakika | Pençe-Kilit bölgesinden yürek yakan haber! Astsubay Habip Murat Alp şehit oldu

07 Ağustos 2024 12:38 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:52

Irak'ta PKK ile ilişkili 3 partiye siyaset yasağı geldi! Artık resmi yazışmalarda da adları terörist

Irak'ta PKK ile ilişkili 3 partiye siyaset yasağı geldi! Artık resmi yazışmalarda da adları terörist

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi. Bakan Yaşar Güler imzasıyla yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bugün gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında bölgedeki askerlerimize teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Saldırı sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olurken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.