Son dakika | Pendik Aydos Ormanı’nda yangın: Alevler kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Pendik Aydos Ormanı'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Yangına karadan ve havadan çok sayıda ekip müdahale ederken, yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
Pendik Aydos Ormanı’nda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
KISA SÜREDE ORMANIN BÜYÜK BÖLÜMÜNE YAYILDI
Yangın, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı’nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de fark edildi.
DUMANLAR ÇEVRE İLÇELERDEN DE GÖRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin yardım talebi üzerine 1'i askeri 2 helikopterle havadan yangına müdahale edildi. Helikopterin Aydos Gölü’nden aldığı suyla yangına müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yapılan müdahalenin ardından alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.
Öte yandan, Aydos Ormanı’nda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.