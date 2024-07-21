Son dakika | Pendik Aydos Ormanı’nda yangın: Alevler kontrol altına alındı

21 Temmuz 2024 14:45 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 16:07

Evinden hint keneviri çıktı! Savunması pes dedirtti: Ben sadece su döktüm

Evinden hint keneviri çıktı! Savunması pes dedirtti: Ben sadece su döktüm

Pendik Aydos Ormanı’nda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

KISA SÜREDE ORMANIN BÜYÜK BÖLÜMÜNE YAYILDI

Yangın, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı’nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de fark edildi.

DUMANLAR ÇEVRE İLÇELERDEN DE GÖRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yardım talebi üzerine 1'i askeri 2 helikopterle havadan yangına müdahale edildi. Helikopterin Aydos Gölü’nden aldığı suyla yangına müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yapılan müdahalenin ardından alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Aydos Ormanı’nda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.