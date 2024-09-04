Son dakika | Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 5 terörist daha etkisiz!

04 Eylül 2024 19:11 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 20:19

Son dakika haberi: Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonuç vermeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki sınır karakoluna teslim oldu. Mehmetçik'in son operasyonunda ise 5 terörist etkisiz hale getirildi...

Son dakika! MSB paylaştı! Jetler ve SİHA'lar terör noktalarını böyle yok etti

Son dakika! MSB paylaştı! Jetler ve SİHA'lar terör noktalarını böyle yok etti

Son zamanlarda ağır darbeler alan terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor. Teröristler bir bir teslim oluyor. Son dakika haberine göre, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu belirtti.

"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU..."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.

5 PKK'LI ETKİSİZ

Öte yandan Mehmetçik'in operasyonları sürüyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!" denildi.