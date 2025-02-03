Son dakika | PKK çözülmeye devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu

03 Şubat 2025 14:17 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:26

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olduğunu duyurdu.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı tutumu eli kanlı örgüt PKK'daki çözülmeyi sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Silopi’deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

BİR DARBE DE MİT VURMUŞTU

Milli İstihbarat Teşkilatı da (MİT), sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye'ye sınır ötesi operasyon düzenlediğini duyurmuştu. Operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlularından Mahmut Ağca'nın Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Terörist Ağca’nın 2015 yılından beri Türkiye’de gerçekleşen terör eylemlerini organize ettiği tespit edildiği bildirilmişti.