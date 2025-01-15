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Son dakika | PKK'nın İran yapılanmasına MİT operasyonu! Sözde sorumlu ve koruması avlandı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ocak 2025 10:49 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:53
Son dakika | PKK&#039;nın İran yapılanmasına MİT operasyonu! Sözde sorumlu ve koruması avlandı

Son dakika haberi: MİT, PKK’nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde Sorumlusu Amed Serhed kod İslam Dotkanlou ile koruması Şivan Çiya kod Akam Şahe’yi Irak'TA etkisiz hale getirdi.

Son dakika haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak​'ta başarılı bir nokta operasyona imza attı.

Son dakika | PKK'nın İran yapılanmasına MİT operasyonu! Sözde sorumlu ve koruması avlandı - 1. Resim

PKK’nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde Sorumlusu Amed Serhed kod İslam Dotkanlou ile koruması Şivan Çiya kod Akam Şahe, MİT​ operasyonuyla Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirildi.

Son dakika | PKK'nın İran yapılanmasına MİT operasyonu! Sözde sorumlu ve koruması avlandı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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