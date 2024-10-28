Son dakika | PKK'ya ağır darbe: 23 terörist etkisiz hale getirildi

28 Ekim 2024 10:38 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:54

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mehmetçik terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Geçen hafta Ankara​'da TUSAŞ​ tesislerine PKK​ tarafından düzenlenen terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyini ablukaya alan Türk Silahlı Kuvvetleri​, bölgeye operasyon üstüne operasyon düzenleyerek terör hedeflerini yerle bir ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde çok sayıda terörist öldürüldüğü bildirildi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA KARARLIYIZ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"

MSB OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan bakanlığın paylaşımında hava harekatının görüntülerine de yer verildi. Söz konusu görüntülerde tespit edilen terör hedeflerinin nokta atışlarla etkisiz hale getirildiği yer aldı.