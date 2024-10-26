Son dakika | PKK'ya ağır darbe: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine 23 Ekim'de terör saldırısı düzenlendi. 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin PKK üyesi olduğu tespit edilirken, terör örgütü de yaptığı açıklamayla hain saldırıyı üstlendi.

Saldırının ardından harekete geçen güvenlik güçleri, terör örgütüne misliyle karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde peş peşe operasyon düzenleyerek, PKK'nın Irak ve Suriye'deki hedeflerini bombaladı. Operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.