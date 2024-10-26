Son dakika | PKK'ya ağır darbe: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki 3 ayrı terör hedefine operasyon düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerin kanı yerde kalmıyor. Hain saldırının ardından PKK terör örgütünün Irak ve Suriye'deki hedeflerine operasyon üstüne operasyon düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgüte ağır darbe vurdu.
TSK'DAN SURİYE'YE OPERASYON
Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki 3 ayrı noktadaki PKK hedeflerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyona ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB); durmadan ve yorulmadan mücadelenin devam edeceğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"17 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALDE"
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine 23 Ekim'de terör saldırısı düzenlendi. 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin PKK üyesi olduğu tespit edilirken, terör örgütü de yaptığı açıklamayla hain saldırıyı üstlendi.
Saldırının ardından harekete geçen güvenlik güçleri, terör örgütüne misliyle karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde peş peşe operasyon düzenleyerek, PKK'nın Irak ve Suriye'deki hedeflerini bombaladı. Operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.