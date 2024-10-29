Son dakika | PKK'ya büyük darbe! Turuncu kategoriye iki çizik daha: İlhan Tekinalp ve Recep Kipçak öldürüldü

29 Ekim 2024 11:47 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:07

Son dakika haberi: Eli kanlı terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe indirilmeye devam ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride aranan iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. PKK'nın sözde Kato Jirka bölge sorumlusu 'Ferhat Serhildan' kod adlı İlhan Tekinalp ve 'Devrim Cudi' kod adlı Recep Kipçak öldürüldü.

TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırı sonrası terör örgütü PKK​'ya darbe üstüne darbe indiriyor. MİT, TSK ve güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PKK'ya indirilen bir darbeyi daha duyurdu.

Bakan Yerlikaya, turuncu kategoride aranan iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. PKK'nın sözde Kato Jirka bölge sorumlusu 'Ferhat Serhildan' kod adlı İlhan Tekinalp ve 'Devrim Cudi' kod adlı Recep Kipçak öldürüldü. Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarının altını çizdi.

TURUNCU KATEORİYE İKİ ÇİZİK DAHA

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan (Kod adlı) İlhan Tekinalp ve Devrim Cudi (Kod adlı) Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler Siirt​ ili Pervari kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen "GÜRZ-24" operasyonunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

SİHA BULDU, JÖH İNDİRDİ

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından J-SİHA destekli ve Jandarma ATAK Taaruz Helikopterleri himayesinde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edilen, JÖH, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik korucularıyla icra edilen temas aramasında etkisiz hale getirilen teröristlerin;