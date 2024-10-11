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Son dakika | Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için iddianame hazır: İstenen ceza belli oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 18:21 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:24
Son dakika | Polis Şeyda Yılmaz&#039;ı şehit eden Yunus Emre Geçti için iddianame hazır: İstenen ceza belli oldu

Son dakika: İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti için istenen ceza açıklandı. İşte detaylar...

Yunus Emre Geçti​'nin polis MemuruŞeyda Yılmaz​'a ateş açarak şehit ettiği olay hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis talep edildi. Olay İstanbulÜmraniye​'de yaşanmıştı. 23 Eylül 2024 günü "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti polisin silahını ele geçirerek ateş açmış ve polis memuru Şeyda Yılmaz'ı yaralamıştı. Genç polis memuru hastanede yaşamını yitirerek şehit olmuştu.

Son dakika | Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için iddianame hazır: İstenen ceza belli oldu - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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