Son dakika | Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için iddianame hazır: İstenen ceza belli oldu

11 Ekim 2024 18:21 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:24

Son dakika: İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti için istenen ceza açıklandı. İşte detaylar...

Yunus Emre Geçti​'nin polis Memuru​ Şeyda Yılmaz​'a ateş açarak şehit ettiği olay hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis talep edildi. Olay İstanbul​ Ümraniye​'de yaşanmıştı. 23 Eylül 2024 günü "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti polisin silahını ele geçirerek ateş açmış ve polis memuru Şeyda Yılmaz'ı yaralamıştı. Genç polis memuru hastanede yaşamını yitirerek şehit olmuştu.