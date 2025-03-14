Son dakika | Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye kayyum atand!

Son dakika haberi: Yasa dışı bahis soruşturmasında el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin de aralarında olduğu 23 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında, Pozitifbank (BankPozitif), Flash TV ve Payfix'in sahibi Erkan Kork'un yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında, aralarında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da bulunduğu toplam 23 şirkete el konuldu.

6.9 MİLYAR TL’LİK VARLIĞA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sistemde kullanıldığı tespit edildi. Toplamda 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konulurken, operasyon kapsamında 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), soruşturma çerçevesinde el konulan şirketlere kayyum olarak atandı. Bu kapsamda, Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun tüm mali işlemleri TMSF tarafından yönetilecek.



