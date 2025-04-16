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 | Banu İriç

Son dakika | Proje okulları krizi: Öğrenci protestoları sonrası öğretmen tayinleri durdu mu?

Son dakika: Proje okullardaki öğretmen atamalarıyla ilgili tepkiler sonrası hükümetin geri adım attığı öne sürüldü. Gazeteci Fatih Atik konuyla ilgili öğretmen tayinlerinin durdurulduğu iddiasıyla ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı.

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Son dakika | Proje okulları krizi: Öğrenci protestoları sonrası öğretmen tayinleri durdu mu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 22:52

Milli Eğitim Bakanlığının proje okullardaki öğretmen atamalarıyla ilgili süreci tüm hızıyla devam ediyor. Proje okullardaki öğretmen atamalarıyla ilgili tartışmalar sürerken, süreçte herhangi bir geri adım atılmadığı netleşti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi gazeteci Fatih Atik’in aktardığına göre, tayini çıkan öğretmenlerin yerine yeni görevlendirmeler yapılırken, proje okulu görevlendirmesi çıkmayan ve il emrine alınan öğretmenlerden tercih yapmaları isteniyor. Tercihte bulunmayanlar ise resen atanıyor. Atamaların eğitim-öğretim dönemi sonunda tamamlanacağı belirtildi.

https://x.com/atikfatih1/status/1912589319555915894

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