Son dakika | Ramazan Bayğara çetesine büyük operasyon! 270 zanlı yakalandı

11 Kasım 2024 07:51 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 07:53

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya Ramazan Bayğara’nın elebaşılığını yaptığı çeteye yönelik 16 ildeki “Kuyu-37” operasyonlarında örgütü üyesi 270 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ilde düzenlenen “Kuyu-37” operasyonlarında örgütü üyesi 270 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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