Son dakika | Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayetinde karar! Katilin cezası belli oldu

16 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:28

İntihar ettiği sanıldı, gerçek çok başka çıktı! 22 yaşındaki gencin kahreden ölümü

İntihar ettiği sanıldı, gerçek çok başka çıktı! 22 yaşındaki gencin kahreden ölümü

Son dakika haberine göre Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısının yargılandığı davada karar çıktı.

RAMAZAN HOCA'NIN KATİLİNE MÜEBBET HAPİS CEZASI

İstanbul'un Fatih ilçesinde 31 Ocak 2024’te 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın Yeri' adlı çay ocağında ‘Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i başkası zannettiğini öne sürdüğü ve bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erkan Baykut’un cezası belli oldu. Mahkeme, 24 yaşındaki Baykut'u 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

CİNAYETİ KURGULADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Davanın 1 Temmuz'da görülen duruşmasında cinayeti tasarladığını itiraf eden katil Erkan Baykut, mahkemedeki savunmasında şöyle konuşmuştu:

"Ben ilk sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bu olaydan 4 ay önce maktulü sosyal medyada görmüştüm. Olaydan 1 ay önce babamın dükkanının bulunduğu yerden 5 dakikalık mesafeden kendisini gördüm. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Görüntü olarak benzettim. Uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Olaydan 4-5 gün önce dükkanın önünden geçtim, maktul dükkanın içerisindeydi. Bıçağı ise olaydan 2 ay önce maktulü öldürmek için almıştım."

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan İbrahim B.’nin hemen yan tarafta bulunan eczanede bulunduğu sırada bir gürültü geldiğini, kontrol etmek amacıyla eczaneden çıktığı sırada çay ocağı içerisinden elinde bıçak olan bir erkek şahsın koşarak kaçtığını gördüğünü, devamında çay ocağını kontrol ettiğinde ise Ramazan Pişkin’in yaralanmış şekilde yerde yattığını görmesi üzerine sağlık ekiplerini haberdar ettiğini söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Erkan Baykut’un ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.