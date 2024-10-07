Son dakika | Türk siyasetinin acı kaybı: Recai Kutan hayatını kaybetti

07 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 12:14

Son dakika haberi: Saadet Partisi'nden Türk siyasetini üzen bir açıklama yapıldı. Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Saadet Partisi​'nin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında vefat​ etti. Saadet Partisi'nde yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz ve ESAM Genel Başkanımız Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimize ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Mehmet Recai Kutan, 5 Nisan 1930'da Malatya'da doğdu. Necmettin Erbakan’ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri ve Millî Görüş Hareketi’nin önde gelen isimlerindendi. 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun olan Kutan, 1952-1969 yılları arasında Devlet Su İşleri’nde çalıştı. 1969’da Türk Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi'ni kurdu. 1974-1980 yılları arasında MSP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunarak aktif siyasi çalışmalara katıldı.

12 EYLÜL'DEN SONRA HAPİS YATTI

1977 seçimlerinde Millî Selamet Partisi'nden Malatya milletvekili seçilen Kutan, aynı yıl kurulan koalisyon hükümetinde İmar ve İskân Bakanı olarak görev yaptı. 12 Eylül Darbesi sonrasında diğer MSP yöneticileriyle birlikte 9,5 ay hapis yattı.

MALATYA MİLLETVEKİLİ OLARAK MECLİSE GİRDİ

1983'te kurulan Refah Partisi’nde genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi ve partinin Malatya milletvekili olarak meclise girdi. 1996-1997 yıllarında 54. Hükümet’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi’nin genel başkanlığına seçildi ve 1999 genel seçimleri sonucunda tekrar Meclis’e girdi. Rahşan Affı’na destek vererek 21 Aralık 2000'de yapılan oylamada kabul oyu kullandı.

2003'TE GÖREVİNİ NECMETTİN ERBAKAN'A DEVRETTİ

Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından 2001'de Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi. 11 Mayıs 2003’te yapılan 1. Olağan Kongrede genel başkanlık görevini Necmettin Erbakan’a devretti. Ancak Erbakan’ın kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle görevden ayrılması üzerine Kutan, 30 Ocak 2004’te yeniden genel başkanlık görevini vekaleten yürütmeye başladı. 8 Nisan 2006’da yapılan 2. Olağan Kongrede bu kez seçimle genel başkan oldu. 2007 genel seçimlerinden sonra ise 26 Ekim 2008’deki 3. Olağan Kongrede görevi Numan Kurtulmuş’a devretti.

Recai Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişâre Kurulu üyesi olarak görev yapmanın yanı sıra, kurucuları arasında yer aldığı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin genel başkanlığını da yürütüyordu.