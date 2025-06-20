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Rekabet Kurumu harekete geçti! Google’ın 'PMAX' kampanyasına soruşturma

Son dakika haberi: Rekabet Kurumu, Google hakkında çevrim içi reklamcılık sektörüne yönelik yeni bir inceleme başlattı. Kurum, Google’ın Performance Max isimli reklam hizmeti aracılığıyla pazardaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını belirlemek amacıyla soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

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Rekabet Kurumu harekete geçti! Google’ın 'PMAX' kampanyasına soruşturma
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 12:21

Son dakika haberine göre Rekabet Kurumu, Google hakkında çevrim içi reklamcılık sektörüne yönelik yeni bir inceleme başlattı. Kurum, Google’ın Performance Max isimli reklam hizmeti aracılığıyla pazardaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını belirlemek amacıyla soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Rekabet Kurumu harekete geçti! Google’ın 'PMAX' kampanyasına soruşturma

GÜCÜ KÖTÜYE KULLANMA

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Google'ın PMAX kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

Google'ın 2021 yılında tanıttığı kampanya, reklam verenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanyadan erişme imkanı sunuyor.

Rekabet Kurumu harekete geçti! Google’ın 'PMAX' kampanyasına soruşturma

Bu kapsamda yapılacak soruşturmada, Google'ın söz konusu kampanya aracılığıyla alandaki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığı, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği değerlendirilecek.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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Google PMAX nedir?
PMAX, Google Ads’in yapay zeka destekli bir reklam kampanya türü.
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