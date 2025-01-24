Son dakika | Resmi Gazete'de görevden alma ve atama kararları yayımlandı! 

24 Ocak 2025 00:11 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 00:38

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının gerçekleşen atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete Afyonkarahisar​ İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alınırken yerine Ahmet Birtan Erol atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut AY görevden alınmış ve bu suretle boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan EROL atanmıştır.