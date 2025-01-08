Son dakika | Resmi Gazete'de ilan edildi: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

08 Ocak 2025 00:13 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 00:17

Son dakika; Resmi Gazete'nin 8 Ocak sayısına göre Türkiye'de ilk kez Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla alınan kararda kuruluşun yapısına ilişkin esaslar açıklandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı resmen kuruldu. Kararname, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenliyor.

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışacak Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye’nin siber tehditlere karşı korunmasını sağlamak ve ulusal düzeyde siber güvenlik politikalarını yürütmek amacıyla faaliyet gösterecek. Başkanlık, siber güvenlik alanında koordinasyonu sağlayacak, kritik altyapıları koruyacak ve uluslararası standartlara uygun stratejiler geliştirecek.