Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: 13 üniversitenin rektörü değişti
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 02:25 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 02:27
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı. Kararlar Resmi Gazete'de ilan edildi.
Resmi Gazete'nin 16 Ağustos tarihli sayısında ilan edilen yeni rektörler şu şekilde yer aldı:
ODTÜ: Ahmet Yozgatlıgil
İTÜ: Hasan Mandal
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Adnan Sözen
Ankara Üniversitesi: Necdet Ünüvar
Atatürk Üniversitesi: Ahmet Hacımüftüoğlu
Akdeniz Üniversitesi: Özlenen Özkan
Çukurova Üniversitesi: Hamit Emrah Beriş
Trakya Üniversitesi: Mustafa Hatipler
Esenyurt Üniversitesi: Süleyman Özdemir
İstanbul Ticaret Üniversitesi: Necip Şimşek
Gazi Üniversitesi: Uğur Ünal
Dicle Üniversitesi: Kamuran Eronat
Fırat Üniversitesi: Fahrettin Göktaş
Kaynak: tgrthaber.com