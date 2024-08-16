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Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: 13 üniversitenin rektörü değişti

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 02:25 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 02:27
Son dakika | Resmi Gazete&#039;de yayımlandı: 13 üniversitenin rektörü değişti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı. Kararlar Resmi Gazete'de ilan edildi.

Resmi Gazete'nin 16 Ağustos tarihli sayısında ilan edilen yeni rektörler şu şekilde yer aldı:

ODTÜ: Ahmet Yozgatlıgil
İTÜ: Hasan Mandal 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Adnan Sözen 
Ankara Üniversitesi: Necdet Ünüvar 
Atatürk Üniversitesi: Ahmet Hacımüftüoğlu
Akdeniz Üniversitesi: Özlenen Özkan
Çukurova Üniversitesi: Hamit Emrah Beriş
Trakya Üniversitesi: Mustafa Hatipler
Esenyurt Üniversitesi: Süleyman Özdemir
İstanbul Ticaret Üniversitesi: Necip Şimşek
Gazi Üniversitesi: Uğur Ünal
Dicle Üniversitesi: Kamuran Eronat
Fırat Üniversitesi: Fahrettin Göktaş

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Kaynak: tgrthaber.com
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