Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakan yardımcıları görevden alındı!

14 Eylül 2024 00:16 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 00:34

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 3 bakan yardımcısı görevden alındı. Ayrıca müdürlüklerdeki yeni atamalar da belli oldu...

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Son dakika haberine göre, Bakanlıklarda yeni atamalar gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak, Bakan Yardımcılığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç'un ataması yapıldı.

Ayrıca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alınarak yerine Erhan Karakaya atandı.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay getirildi.

İşte tüm görevden alma atama kararları: