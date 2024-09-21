Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte yeni atamalar!

21 Eylül 2024 00:07 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 00:14

Son dakika haberi: Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile 6 üniversiteye rektör atandı. Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı...

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre; Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı. Yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan getirildi. Çalışkan'dan boşalan göreve ise Alparslan Çevik atandı. Öte yandan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı. Ayrıntılar hazırlanıyor... İlgili Haberler Resmi Gazete'de bazı fakülte ve enstitülere kapatılma kararı yayımlandı Resmi Gazete'de yayımlandı: Hibrit araçlar için de yeni şart geldi