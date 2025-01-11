Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni büyükelçiler belli oldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 00:10 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 00:13
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 ülkeye büyükelçi atadı.
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Azerbaycan Büyükelçiliğine Birol Akgün; Mozambik Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan; Ürdün Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Almanya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.
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Kaynak: tgrthaber.com