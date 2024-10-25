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Son dakika | Resmi Gazete'de yeni atamalar yayımlandı! Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi oldu

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 00:11 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 00:35
Son dakika | Resmi Gazete&#039;de yeni atamalar yayımlandı! Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi oldu

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu atandı. 

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlana Resmi Gazete'de yeni atamalar yer aldı. Çek Cumhuriyeti​ Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu atandı. Feyzioğlu, son olarak KKTC'deki Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamamasıyla gündeme olmuştu.

DİĞER ATAMALAR DA BELLİ OLDU!

Slovenya Büyükelçiliğine Hayriye Kumaşçıoğlu, Bahreyn Krallığına Ayşe Hilal Sayan Koytak, Zambiya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine Şebnem İncesu atandı.

Son dakika | Resmi Gazete'de yeni atamalar yayımlandı! Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi oldu - 1. Resim

Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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