Son dakika | Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı!

17 Ocak 2025 17:37 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 18:09

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve beraberindeki 31 kişi hakkında suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet vermek, ihaleye fesat karıştırmak kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

Son dakika | Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş için tutuklama kararı

Son dakika | Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş için tutuklama kararı

Son dakika haberine göre, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet​ vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutukluluğu talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İçişleri Bakanlığı'nda görevden uzaklaştırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UZAKLAŞTIRMAYI DUYURDU!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında 'Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza Akpolat Anayasa'nın 127. maddesi ile 3595 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Siz dahil kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok, hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek. Daha turpların büyükleri heybede, telaşlarının sebebi bu. Birkaç yıla sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak" demişti.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İddiaya göre, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde olduğu öne sürülen bir suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek çeşitli ihaleleri manipüle ettiği belirtiliyor.

Rıza Akpolat, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet vermek", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" gibi suçlamalarla tutuklandı.

Tutuklama sonrasında, Akpolat’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu dava bir kumpas ve itibar suikastıdır. Halkımıza hizmet mücadelemiz sona ermedi, asla da etmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, bu karanlık düzeni yıkacak.