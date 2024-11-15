Son dakika | Rize deprem ile sarsıldı! AFAD'dan ilk açıklama geldi

15 Kasım 2024 12:09 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:38

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan verilere göre Rize'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Malatya'da 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bir sarsıntı da Rize​'de oldu. AFAD​'dan alınan verilere göre Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde saat 12.02 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.7 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 12.85 km olarak ölçüldü. Çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Rize Hemşin’de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD Rize'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

KANDİLLİ 4.8 OLARAK DUYURDU

Rize'de meydana gelen korkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli depremin büyükklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

RİZE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

A Haber'e konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Çok kısa sürdü burada Cuma vakti şu anda. Herhangi bir olumsuzluk yok. Arkadaşlarımız koordinasyon halinde" dedi.