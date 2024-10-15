Son dakika | Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu

15 Ekim 2024 16:02 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:46

Son dakika haberi: Van'da kaybolan Rojin Kabaiş bulundu mu? Son gelen bilgilere göre; Rojin'in cansız bedeni kaybolduğu noktadan 10 km uzaklıkta bulundu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. İşte detaylar...

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hemen bölgeye gitti. Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’e ait olduğu tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamında yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. O saatten sonra kimse bir daha Rojin'den haber alamadı. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili’nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon inceleme için polise teslim edildi.

ROJİN'İN BULUNMASI İÇİN HERKES SEFERBER OLDU

Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Rojin'in bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekipleri de bu çalışmalara dahil oldu.

Arama çalışmalarında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radarı ve polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. 10 Ekim'de de Rojin'e ait bir başörtüsü bulunmuştu. Rojin'den 18 gün sonra acı haber geldi. Üniversiteli Rojin'in cansız bedeni son görüldüğü yerden 10 km uzakta bulundu.