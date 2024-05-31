Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların tamamı durduruldu 

31 May 2024 23:41 - Güncelleme : 31 May 2024 23:59

LX-VBC kuyruk tescilli, Luxembourg-Dammam seferini gerçekleştiren Boeing B748 tipi kargo uçağı, iniş takımlarında yaşanan bir arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Pilot, iniş sorununu fark ederek hemen Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni talebinde bulundu.

Bu esnada, ARFF (Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri apronda hazır bekletildi ve havalimanındaki diğer uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Kargo uçağı, saat 22.45'te sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BENZERİ YAŞANMIŞTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 Aralık 2022'de de park halindeki bir uçağı çeken yer aracının arızalanması nedeniyle uçak pistte kalmıştı. Bunun üzerine havalimanındaki uçuşlar geçici süreliğine durdurulmuştu.

Arızalanan aracın pistten çekilmesinin ardından havalimanındaki operasyonlar normale dönmüştü.

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