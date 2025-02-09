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 | Özge Sönmez

Son dakika | Sağlık Bakanlığı'nda sarı serum açıklaması! Sadece hekim kararı ile takılabilecek

Son dakika: Sağlık Bakanlığı son dönemlerde sarı serumdan kaynaklı ölümlerin ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, sarı serumun hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından, uygun sağlık kurumu koşullarında ve gerekli görülen hallerde verilebileceğini bildirildi.

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Son dakika | Sağlık Bakanlığı'nda sarı serum açıklaması! Sadece hekim kararı ile takılabilecek
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 16:26

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, sarı serumun hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından, uygun sağlık kurumu koşullarında ve gerekli görülen hallerde verilebileceğini bildirdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan hastaları uyardı. 

 

"VAATLER BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ DEĞİL"

Paylaşımda, sarı serumun normal serum içinde C vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum, mide koruyucu ve bulantı giderici ilaçlar, anti-inflamatuar ilaçlar, anti-oksidan maddeler, kas gevşetici, ağrı kesici ve magnezyum içerebildiği belirtildi.


Ağız yoluyla beslenemeyen veya beslenebildiği halde vitamin ve minerallerden vücudu yararlanamayan kişilere, vitamin ve minerallerin serumla verilmesinin ancak hekim kararı ile uygun sağlık koşullarında ve steril cihazlarla kontrollü şartlarda uygulanabileceği belirtilen paylaşımda, "Sarı serumun; aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, 'akşamdan kalma' gibi durumlarda hızlı toparlanma, zindelik sağlama ve ruhsal durumu güçlendirme gibi sağlık faydaları sağlayacağına dair beklenti ve vaatler bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Sarı serum uygulamasının sebep olabileceği sağlık riski; seruma eklenecek vitamin ve minerallerin tipine, sayısına, miktarına, serumun damara uygulanma hızına, uygulanan kişinin sağlık durumuna bağlı olarak değişir." ifadelerine yer verildi.

 

BAKANLIK O HASTALARI UYARDI: OLUMSUZ SONUÇLARI OLABİLİR 

Paylaşımda, sarı serumun kendini iyi hissetme dışında ispatlanmış bir faydasının olmadığı ve bazı durumlarda ise zararının olduğunun bilimsel araştırmalarda da kanıtlandığı bilgisine yer verildi.

 

⁠Kanında magnezyum veya potasyum düzeyi değişimi olan kişilerde (örneğin böbrek hastalığı olan, idrar söktürücü ilaç alan veya aşırı alkol almış) magnezyum içeren serum kullanılmasının kalpte ritim bozukluklarını tetikleyebildiği, sarı serumun depresyon, uyku bozuklukları ve sindirim sistemi bozukluklarına yol açabildiği, hızlı verildiğinde tansiyon düşmesine, bilinç bozulmasına hatta bayılmaya yol açabildiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

 

"Damar içi sıvılar, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde olumsuz tesirler doğurabilir. ⁠ Bazı vitaminlerin aşırı alınması, örneğin; aşırı B vitamini verilmesi hayatı tehdit edebilecek alerjik reaksiyonlara yol açabilir. ⁠Serumun akış hızı ve miktarı kişiye göre ayarlanmadığında sıvı elektrolit dengesizliği, kalp ve böbrek problemleri, hatta beyinde su alıp şişmeye yol açabilir. ⁠Serum ile damara verilecek hava kabarcıkları beyin felci dahil ciddi problemlere yol açabilir. Sonuç olarak, bu uygulama ancak, kişide aşırı sıvı kaybı (kusma, ishal, terleme ve ilgili dönemde sıvı gıda alamamaya bağlı) mevcutsa ve kan değerleri ölçülerek belirlenmiş mineral ve vitamin eksikliği varsa hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebilir"

 

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