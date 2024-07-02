Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim: Kemal Memişoğlu, Fahrettin Koca'dan görevi devraldı

02 Temmuz 2024 10:24 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:52

Görevden affını isteyen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı koltuğuna İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi. Koca bugün bakanlık binasında görevi Memişoğlu'na devretti.

"DÖNEMİM ACI OLAYLARIN DÖNEMİ OLDU"

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

Dönemim acı olayların dönemi oldu. Sağlıkta acı sınavlar verdik bunlardan başarıyla geçtik. Bu bir veda konuşması değil, insanımıza karşı mesuliyetim sürecek. Ben bir emanet devraldım, sahibi millet olan bu emaneti şimdi size veriyorum.

"AĞIR SINAVLAR VERDİK"

Elazığ depremi acısını yaşadık. Kovid 19 küresel salgını izledi bunu. 6 Şubat depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimiz bu sınavları başarıyla verdi. Son 6 yılda ihalesi yapılan şehir hastanelerini kamu bütçesi ile yaptık. 18 şehir hastanemizin bedeli 322 milyar avroydu. Beyaz reformun sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu çözdük"

MEMİŞOĞLU: HEM HASTA HEM DE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖNCELİKLERİMİZDE

Görevi devralan Memişloğlu ise şunları söyledi:

"Öncelikli olarak Bakanlık görevini devralırken bu ulvi görevi bize layık görev Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederek başlamak istiyorum. Türkiye son 22 senede sağlıkta büyük bir gelişim ve devrim niteliğinden başarıya imza attı.

Özellikle hizmet konusunda özverili çalışan sağlık çalışanları arkadaşlarıma minnetlerimi arz etmek istiyorum. Hem hasta memnuniyeti hem de çalışan memnuniyeti önceliklerimizde. Türkiye bugün sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkeleri haline gelmiştir. Türkiye'nin artık bundan sonraki en büyük hedeflerinden bir tanesinin sadece sağlık hizmetini sunmak değil sağlık teknolojisini üretmek ve bu konudaki dünyanın lider ülkelerinden olmak hedefindedir"

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon’da doğan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını alan Memişoğlu, 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.

1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde çalışmıştır. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Başasistanlık yapmıştır. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesi’ne Başhekim olarak atanmıştır. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında ise Genel Cerrahi Profesörü olmuştur.

2007 yılında Beykent Üniversitesi’nde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında tamamlamıştır. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmıştır. 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanmıştır. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Memişoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.