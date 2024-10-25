Son dakika | Sağlık Bakanlığından TUSAŞ açıklaması! Yaralıların sağlık durumu belli oldu
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:40
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, PKK tarafından TUSAŞ'ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 kişinin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14’ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.
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Kaynak: Tgrthaber.com