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Son dakika | Sağlık Bakanlığından TUSAŞ açıklaması! Yaralıların sağlık durumu belli oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:40
Son dakika | Sağlık Bakanlığından TUSAŞ açıklaması! Yaralıların sağlık durumu belli oldu

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, PKK tarafından TUSAŞ'ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 kişinin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) AnkaraKahramankazan​ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14’ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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