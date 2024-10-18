Son dakika | Yenidoğan çetesi gündem oldu! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

18 Ekim 2024 15:07 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:44

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, 10 bebeğin ölümüne neden olan "Yenidoğan çetesi" ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" denildi.

Yenidoğan çetesi ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! İddianame tamamlandı! Bebek ölümlerinde ihmaller zinciri

Yenidoğan çetesi ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! İddianame tamamlandı! Bebek ölümlerinde ihmaller zinciri

Yenidoğan çetesi üyelerinin gündem olması sonrası Sağlık Bakanlığı​'ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, "Yenidoğan çetesi üyeleri 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü​ iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YENİDOĞAN ÇETESİ AÇIKLAMASI

“Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz” denilen açıklamada, "Kamuoyunda “yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SÜREÇ YARGIDA

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yenidoğan çetesi soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, ''İnsanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. Mayıs 2023'te ihbarımızla başlayan bir süreçtir.'' dedi.

Yanlış uygulamalara izin verilmeyeceğini belirten Kemal Memişoğlu, ''Biz sağlık çalışanları elimizden geleni yapıyoruz. Hastane birim kapatması oldu. Toplumda cezasızlık algısı oluşturuluyor böyle bir şey yok. İllegal uygulamalara izin vermeyeceğiz.'' dedi.