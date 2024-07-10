Son dakika | Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 13:20 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 13:35
Son dakika haberi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı