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Son dakika | Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 13:20 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 13:35
Son dakika | Sağlık Bilimleri Üniversitesi&#039;nde yangın: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

Son dakika haberi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Son dakika | Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor - 1. Resim

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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