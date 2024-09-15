Son dakika | Sakarya'da patlama: Çok sayıda işçi yaralandı! Oba Makarna fabrikası yanıyor

15 Eylül 2024 13:57 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 15:20

Son dakika haberi: Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

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Son dakika haberine göre Sakarya​'nın Hendek​ ilçesindeki bir fabrikada patlama​ meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirilirken patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

MAKARNA FABRİKASINDA PATLAMA​

Gelen bilgilere göre, patlama​ 13.20 sıralarında Anadolu Otoyolu Hendek​ gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna'ya ait fabrikada meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Sakarya​ başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda destek ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 23 işçinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri devam ediyor.

Hummalı çalışmalar sürerken bölgede gökyüzünü duman kapladığı görüldü.

PATLAMA​ ÇATI KATINDA OLDU

Diğer yandan patlamaya ilişkin Sakarya​ Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar açıklamalarda bulundu. İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında meydana geldiğinin tespit edildiğini söyleyen Alemdar, "Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını, kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Alemdar patlaman sebebine ilişkin henüz bir bilgilerinin olmadığını belirterek, " Yangın devam etiği için tespitleri yapamıyoruz. İlk patlama​, güçlü bir patlama​ oldu" ifadelerini kullandı.

"YARALI SAYISI ARTABİLİR"

Yaralı sayısına ilişkin de bilgi veren Alemdar, "Şu anda bizim bilgimiz, içerden çıkarmış olduğumuz, ambulanslarla taşıdığımız 12 yaralımız var. Dışarıdan patlamayla birlikte etrafta, ayakta tedavi edilen yaralılarla belki sayı 20'dir ama içeriden çıkardığımız, ambulansla sevk ettiğimiz 12 yaralımız var. Arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Bunların içerisinde yangından etkilenen, patlamanın sonucunda yaralanmış olanlar var, hastanelerimize sevk ediyoruz. Şu ana kadar görmüş olduğumuz yanmalar var. Bunlarla ilgili de ilk tespitlerimize göre ciddi bir şey yok ama hastaneye gidildiğinde daha net bilgi alacağız. Ambulansla gönderdiğimiz 12 ama etrafta, ayakta tedavi olanlarla birlikte sayı daha fazla olabilir" diye konuştu.

Başkan Alemdar fabrika​ etrafında herhangi bir yerleşim alanının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

PATLAMANIN SEBEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sakarya​ Valisi Yaşar Karadeniz patlama​ sonrası olay yerinde açıklamalarda bulundu. Yangının çıkış şekline ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Karadeniz şöyle konuştu:

"Toplam 21 yaralı var. Bunlardan 12'si ambulanslarla, 9'u kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştı. Yaralılardan 2'si entübe durumda. İçeride başka kimse olmadığını söyledi fabrika​ yetkilileri ama yine de sistemlerini kontrol ediyorlar. Toplam 57 işçi, 2 de mutfak görevlisi olmak üzere 59 personel var. Bunların sadece bir kısmı patlama​ olan bölgede çalışıyor. İlk tespitlere göre patlama​ değirmen bölümünde meydana geldiğine ilişkin kanaat var ancak yangın tamamen söndürüldükten sonra savcılığın talimatı doğrultusunda yangının nedeni ve şekli tespit edilecektir."