Son dakika | Samsun'da feci kaza! TIR araçların arasına daldı: 3 ölü, 2 si ağır 10 yaralı

25 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 12:10

Samsun'dan gelen son dakika haberine göre sağanak yağış nedeniyle meydana gelen maddi kaza sonrası tır dehşeti yaşandı. İki otomobilin birbirine temas etmesinin ardından araçlardan inen şahıslara yabancı plakalı bir tırın çarpmasıyla otoyolda can pazarı yaşandı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre iki otomobil arasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazanın ardından durum tespiti yapmak için araçtan inenleri ve kaza yapan araçları yabancı plakalı bir tır makaslayarak sürüklemeye başladı.

Tırın çarpması sonucu 3 kişi yol kenarına savrularak olay yerinde hayatlarını kaybederken otomobillerden birini altına tır yoldan çıktı.

ÇOK GEÇMEDEN BİR KAZA DAHA

İlk kazanın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolda dubalama çalışması yapmak isterken bu sırada kayarak gelen bir otomobil de ekip otosuna arkadan çarptı.

Meydana gelen 3 kazada 1 tır, 5 otomobil ve 1 yolcu otobüsü hasar alırken ölen 3 kişinin yanı sıra 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinni hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Ambulanslarla hastanelere sevk edilen kazazedelerin kimlik tespiti çalışmaları ve kaza hakkındaki soruşturma sürüyor.

Olay sonrası adeta demir yığınına dönen araçların görüntüsü kazanın şiddetini gözler önüne serdi.