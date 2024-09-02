Son dakika | Savcı Necip Cem İşçimen'i darp eden maganda gözaltına alındı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 15:49 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:04
Son dakika haberi: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası bir magandanın saldırısına uğramıştı. Savcı İşçimen'i darp eden maganda yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Kadıköy'de cuma günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra sahadan ayrılan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkasında kornaya basan sürücüyü uyarmak için arabasından indi.
Sürücüye uyarıda bulunan Savcı İşçimen, otomobilden inen magandanın saldırısına uğradı. Maganda Savcı İşçimen'i defalarca yumruklardı.
DARP ANI KAMERADA
Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen maganda, daha sonra aracına binerek kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
O MAGANDA GÖZALTINA ALINDI
Savcı İşçimen'in darp edilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcı İşçimen'i darp eden maganda yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: tgrthaber.com