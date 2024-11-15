Son dakika | Seçil Erzan davasında savcı tutukluluğun devamını talep etti!

15 Kasım 2024 18:59 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 19:04

Son dakika haberi: Futbol dünyasından önemli isimleri fon vaadi ile dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan, altıncı kez hakim karşısına çıktı. Savcı, Erzan'ın tutukluluğunun devamını talep etti.

Son dakika haberine göre, spor dünyasından önemli isimleri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan​ davasında altıncı duruşma sona erdi. Savcı Erzan'ın tutukluluğunun devamını talep ederken bankaya bilirkişi gönderilmesi talep edildi. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, banka hakkında 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek Erzan'ın görevi boyunca faaliyetlerinin incelenmesini ve sanık Erzan'ın tutukluluk​ halinin devamını talep etti. Haberin ayrıntıları geliyor...