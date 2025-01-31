Son dakika | Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Ara karar açıklandı: Yeniden ifade verecekler

31 Ocak 2025 15:42 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:01

Son dakika haberi: Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Erzan’ın genel müdür ve yardımcısı hakkında zorla getirme kararı verdi.

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Son dakika haberine göre kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında mahkeme heyeti, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında savunmalarının alınması için zorla getirilme kararı çıkardı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan ile tutuksuz sanıklar Ali Yörük ve Atilla Yörük katıldı. Duruşmada, çok sayıda taraf avukatı ile bazı müştekiler de hazır bulundu.

Söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin savunma yaptı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunması alınmayan sanık Süleyman Aslan hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun savunması alınması için zorla getirilmelerine hükmeden heyet, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Buse Terim ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu 20 müştekinin, Ateş ve Aydoğdu hakkındaki delillerini tespit edebilmek amacıyla duruşma salonunda bulunmaları için emniyet güçlerine müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.

NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.