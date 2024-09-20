Son dakika! Seçil Erzan davasındaki ara kararda tahliye verildi!

20 Eylül 2024 22:30 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 22:39

Son dakika haberi: Fatih Terim ile ünlü futbolcuların da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili 'gizli fon' vaadiyle dolandıran eski bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi...

Eski bankacı Seçil Erzan​'ın yargılandığı davada ara karar belli oldu. Mahkeme, Seçil Erzan'ın tutukluluk​ halinin devamına karar verirken Ali Yörük'ün yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. Ayrıntılar hazırlanıyor...