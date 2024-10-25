Son dakika | Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor! MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 120 hedef yerle bir edildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 10:12 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:23
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrası eli kanlı terör örgütüne adeta nefes aldırmadı. Peş peşe düzenlenen operasyonlarda PKK'ya ait toplam 120 hedef yerle bir edildi.
MİT, Ankara TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurdu.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com